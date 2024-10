Chiara Ferragni, si separa anche la madre? Rumors: cosa ha pesato sul nuovo addio

Lavinia Orefici 23 ottobre 2024 a

Neanche Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, viene risparmiata dall’annus horribilis dei Ferragnez, iniziato con il Pandoro-gate, che ha coinvolto sua figlia, e terminato in procura, con un’accusa a suo carico per truffa aggravata. In mezzo separazioni, amanti veri o presunti, multe, liti, soldi, contratti annullati, aziende in bilico e tutto ciò che ha contribuito a trasformare l’impero Ferragnez nell’ombra di sé stesso e in una miniera d’oro per la stampa scandalistica. L’ultima racconta, secondo Dagospia, della rottura tra Marina Di Guardo e Frank Kelcz, il manager inglese arrivato nella vita della madre della Ferragni dopo il divorzio dal marito Marco e padre delle tre figlie, nel 2002.

Sempre secondo Dagospia, proprio lo stress provocato dalla traumatica rottura dell’ex “coppia d’oro” avrebbe in qualche modo pesato anche su questa separazione. In effetti, a differenza del resto della famiglia che ha costruito una fortuna sul web, a suon di storie, post, like e condivisioni, di quest’ultima ex coppia si sa pochissimo e si contano sulle dita della mano le apparizioni insieme. L’ultima a maggio del 2023 per la première della seconda stagione di “The Ferragnez”, quando il marchio faceva ancora sognare. Chiara&Fedez erano il sole e la luna intorno a cui ruotava la galassia di famiglia e famigliari che splendevano di luce riflessa.

Le sorelle Francesca e Valentina. Dentista-influencer con oltre un milione di follower la prima, influencer professionista con 4 milioni e mezzo di follower la seconda, che non sono neanche paragonabili all’originale, Chiara, con 27 milioni di follower. Solo due in meno da quando è iniziato lo scandalo. E poi ancora, la stessa madre, Marina Di Guardo, scrittrice-influencer da milioni di copie. Il padre, Marco Ferragni, dentista di Cremona con la nuova famiglia, Paola Regonelli e il figlio Lorenzo. Il cognato, Ricky Nicoletti, musicista-influencer. I suoceri, Tatiana e Franco Lucia, manager di Fedez, la madre e chef per diletto, il padre. Tutti insieme appassionatamente sul carro Ferragnez trainato da Chiara e Fedez, fin che c’è stato.

Ora il carro è diventato una zucca e tutte le comparse sono rientrate nell’ombra, perfino i bambini esibiti a ogni ora del giorno e della notte, ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette, trecentosessantacinque giorni l’anno. I riflettori rimangono accesi su Chiara e su Fedez, su Fedez e. su Chiara, a seconda di chi fa cosa, di chi esibisce chi al proprio fianco.

Delle immagini di quella serata, con l’Arco della Pace di Milano gremito da una folla in delirio di fan e curiosi, tanto da essere scherzosamente paragonato alla notte di Capodanno, rimane ben poco. È stato lo scandalo del Pandoro a segnare una macchia indelebile sul curriculum della venditrice di sogni. Chiara Ferragni l’imprenditrice digitale, studiata come fenomeno ad Harvard, premiata dai numeri sul web, osannata dalle più blasonate testate di economia al mondo, fata turchina delle battaglie civili, ha lasciato spazio a un personaggio che non brilla più. Dopo la separazione dall’ex marito, Fedez, sono stati ancora ancora una volta gli affari di cuore al riportarla al centro delle cronache mondane. Doveva essere un ritorno in grande stile il suo, invece, - anche sul piano sentimentale - è stato un rientro da “numero due”, o peggio da rovina famiglie.

La sua storia, mai confermata né smentita, con Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, notoriamente legato a Giulia Luchi madre dei suoi due figli, tiene banco da questa estate sui giornali di gossip. Storia che però attenderebbe una volta negli affari prima di vedere ufficialmente la luce del sole. Al contrario di Fedez, sempre indeciso con chi accompagnarsi. L’ultima fiamma si chiamerebbe Vittoria, con una laurea alla Marangoni, ma lei smentisce.

La prova che il fascino dei Ferragnez stia perdendo colpi lo testimonierebbe Villa Matilda, la proprietà a Pognana Lario da 400 mq con giardino, piscina e affaccio diretto sul Lago di Como: 5 milioni di euro per comprarla, diventati 10 per venderla, il doppio. Un plus valore per il nome Ferragnez che sembra non interessare nessuno.