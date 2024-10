Chiara Ferragni, altro duro colpo: con chi hanno beccato Silvio Campara

25 ottobre 2024 a

a

a

Finita la presunta relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara? L'imprenditore è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre rientra nella sua casa a Milano insieme alla moglie Giulia Luchi, ex concorrente di Miss Italia, e i suoi due figli di 5 e 2 anni. Della storia tra l'influencer e l'imprenditore si è vociferato per tutta l’estate senza che nessuno dei diretti interessati abbia mai smentito o confermato il rumor. Alla fine, però, la relazione si sarebbe conclusa ancora prima di essere ufficializzata.

L'imprenditore, stando a quanto riportato dal settimanale, sarebbe stato "messo di fronte a un bivio" dalla compagna, cioè "scegliere fra la sbandata per Chiara e lei". L'arrivo della Ferragni avrebbe creato non poca confusione in Campara. Mentre sua moglie, nell'ultimo periodo, "ha difeso tenacemente la famiglia evitando dichiarazioni e aspettando l'evoluzione degli eventi".

Chiara Ferragni, la foto che scatena il più clamoroso dei sospetti | Guarda

Secondo il settimanale Oggi, la presunta coppia Ferragni-Campara sarebbe dovuta uscire allo scoperto verso Natale. Ma adesso le foto pubblicate da Chi avrebbero cambiato tutto. Pare, inoltre, che la storia fosse molto importante per l'imprenditrice digitale, dunque non un semplice flirt estivo, ma una relazione da portare avanti. Oggi tra loro sarà davvero finita o potrà esserci ancora qualche possibilità di riavvicinamento?