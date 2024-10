Taylor Mega, uno sfogo estremo: "Mia sorella e il mio ex psicopatico, le persone peggiori"

31 ottobre 2024 a

Volano stracci in famiglia proprio nel giorno del compleanno, amarissimo per Taylor Mega, l'influencer che ha festeggiato i suoi 31 anni a Dubai, lontano dall’Italia. Ma una sorpresa è stata per certo molto sgradita, tanto che la Mega nelle ultime ore ha condiviso uno sfogo molto duro su Instagram, in cui ha attaccato duramente la sorella Giada, rivelando che avrebbe iniziato una relazione con il suo ex fidanzato. “Il premio per la peggior persona dell’anno va ex aequo a mia sorella e al mio ex psicopatico”, ha scritto Taylor Mega, spiegando che i due sono partiti per una vacanza romantica insieme.

Sull'identità di questo ex fidanzato, ora legato sentimentalmente a Giada Todesco, non ci sono conferme, ma alcuni fan ipotizzano che possa trattarsi di Tony Effe, storico ex di Taylor Mega. Tuttavia, a prescindere dall'identità dell’uomo, è evidente che il rapporto tra le due sorelle sia compromesso. Nei suoi messaggi social, la bionda influencer ha accusato Giada di mancanza di valori e ha ironizzato: “Che persona di grandi valori. Cerca almeno di non farti rubare i gioielli, spero tu sia partita senza". Insomma, ha picchiato durissimo

Ma non è tutto: "Chiama pure la polizia quando inizierà a perseguitarti, come faceva con me", ha aggiunto riferendosi con tutta evidenza ai comportamenti del suo ex, definiti "inquietanti".

Lo sfogo di Taylor Mega è piovuto nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, poi il tutto è stato rimosso. Ma ovviamente non è sfuggito. Restava online solo l'ultimo messaggio alla sorella: "PS. Ricorda che resterai sempre la seconda scelta. E ringrazia per il momento di visibilità che ti sto regalando proprio la sera del mio compleanno. Che bel regalo!". Insomma, storie tesissime. Brutte storie. Anche perché due anni fa, era il 2021, Taylor Mega disse di avere un rapporto molto stretto e solido con la sorella, che veniva indicata come "la persona più importante della mia vita", a cui confidava tutto quello che la riguardava, aspetti più intimi compresi.