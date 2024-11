Valentina Nappi, l'annuncio: "Sono incinta. Ma non lascio...". Il web impazzisce

28 novembre 2024 a

Valentina Nappi, celebre attrice del porno italiano, è incinta. "L'attesa è finita", ha annunciato lei stessa su Instagram sorprendendo tutti i suoi fan. La 34enne ha condiviso sui social due immagini e un video che la mostrano con il pancione. Ma i suoi follower sono scettici. Alcuni le mandano messaggi di auguri e di congratulazioni. Altri, invece, dubitano molto di questa notizia, mettendone in forse la veridicità. L'attrice ha ringraziato per i pensieri calorosi e ha anche risposto con un secco "no" a chi le chiedeva se si sarebbe ritirata.

La stellina dell'eros napoletana ha sempre tenuto nascosta dai riflettori la sua vita privata. Di lei si sa poco o nulla. Valentina Nappi è sposata con Giovanni Legnese da ben quattro anni. In epoca Covid, più nello specifico nel 2020, i due sono convolati a nozze a Giugliano (Napoli) dopo 11 anni di fidanzamento. Lui è l’ideatore della guida gastronomica Gourmet Concerto. La Nappi è una delle star italiane più conosciute e apprezzate dell'industria del porno. In attività dal 2011, esordì grazie a Rocco Siffredi. Nel 2024 è stata protagonista al fianco di Diana Del Bufalo nella commedia Pensati sexy diretta da Michela Andreozzi.

Sotto i suoi post sui social, sono apparsi migliaia di commenti di utenti un po' ironici sulla gravidanza. "Si può parlare di 'infortunio sul lavoro'", il messaggio postato da Leo, per certo non di buon gusto. Ma c'è anche chi si è limitato a farle le congratulazioni: "Auguri Valentina. Un abbraccio forte. Non badare le cattiverie che ti stanno scrivendo la gente sono solo persone vuote. inutili e infelici. Tu sei una grande donna e soprattutto sarai una grandissima mamma".