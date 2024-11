Wanda Nara si presenta in pubblico con un vestito trasparente: Argentina in tilt

29 novembre 2024 a

a

a

Con Mauro Icardi è finita male, anzi malissimo. Ma Wanda Nara non perde il sorriso e la sua ormai mitologica carica sensuale. Il bomber argentino ex capitano dell'Inter, oggi al Galatasaray (ma la sua stagione in Turchia è praticamente finita a causa di un infortunio al ginocchio), è tornato in Italia per aprire formalmente le pratiche di divorzio, chiudendo così una volta per tutte (forse...) una crisi che va avanti da un paio di anni abbondanti, tra scappatelle e ritorni di fiamma. E Wanda che fa?

La sua ex agente, showgirl vista anche al Grande Fratello italiano, avrebbe già trovato un nuovo amore nel giovane rapper connazionale L-Gante, Secondo il gossip sudamericano, la giunonica 37enne sarebbe addirittura in dolce attesa ma sul caso non sono ancora arrivate conferme.

E a proposito di gossip, pare che Icardi abbia a sua volta una liaison con niente meno che Angela Burgos, la bella avvocatessa che sta seguendo la sua pratica di divorzio...

Nel frattempo, Wanda pensa al lavoro. E su Instagram ha pubblicato, da perfetta imprenditrice (di se stessa) un ricchissimo book di foto e video in cui presenzia da madrina all'inaugurazione di uno sfarzosissimo e sbrilluccicante albero di Natale gigante firmato Swarovski. Di fronte ai fan argentini, la Nara si è presentata con uno strizzatissimo abito bianco da sirena, tutto pizzi e trasparenze killer. I baci e le movenze sinuose e feline hanno fatto il resto, generando un piccolo tsunami social. Tu chiamala, se vuoi, dolce vendetta.