Maschera a infrarossi e bikini esplosivo: la riconoscete? Una foto esplosiva

21 febbraio 2025 a

a

a

Anche con la maschera a infrarossi, che ricorda moltissimo un noto villain di un celebre film horror, è impossibile non riconoscerla. Elisabetta Canalis si mostra su Instagram in bikini, con le sue gambe slanciate a mostrare l'esterno coscia della gamba sinistra. Sdraia su un divano in mezzo a dei cuscini, la showgirl legge un libro. E si gode i raggi del sole che colpiscono delicatamente le sue curve meravigliose. "Bellezza sopraffina", ha commentato qualcuno sui social.

Di recente Elisabetta Canalis si è esposta pubblicamente in difesa della collega Alessia Marcuzzi. La co--conduttrice di Sanremo è stata duramente criticata dopo il festival di carlo Conti. "Ma la Marcuzzi è ubriaca? Quanto è stupida ed infantile stasera!", "Ho provato imbarazzo per lei", "Ma ha bevuto?", "Ma cosa hanno dato da bere ad Alessia Marcuzzi?", alcuni dei commenti apparsi sui social all'indomani.

Elisabetta, però, ha voluto mandare un messaggio d'incoraggiamento ad Alessia Marcuzzi. "Devi condurre un'edizione intera, lo dico da sempre", il suo commento su Instagram. Poi agli hater ha detto: "La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri. Alessia è non brava, di più, e lo dico da spettatrice. Se c'è lei in un programma, io lo guardo volentieri, perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità ed istituzionalità, lei alleggerisce tutto".