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Chiara Ferragni, "mi cag***": terrore in aereo per l'influencer

lunedì 20 aprile 2026
Chiara Ferragni, "mi cag***": terrore in aereo per l'influencer

1' di lettura

Attimi di puro terrore in volo per Chiara Ferragni. Attimi puntualmente documentati sul suo profilo Instagram. L’imprenditrice digitale si è trovata ad affrontare una violenta tempesta durante il viaggio di rientro dall’Africa, condividendo in tempo reale la scena con i suoi follower. Dal finestrino dell’aereo, fulmini e lampi illuminano il cielo notturno, mentre lei osserva visibilmente scossa. A corredo del video, il suo commento: "Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d'ora".

Nelle immagini pubblicate nelle Stories, lo spavento è evidente. Ferragni alterna lo sguardo verso l’esterno a quello in camera, lasciandosi andare anche a una reazione istintiva: "Mi cag***". Un momento di forte tensione, trasformato però in racconto social, come spesso accade nella sua quotidianità condivisa.

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Una volta rientrata a Milano, il clima cambia radicalmente. L’influencer ha infatti ripercorso con entusiasmo l’esperienza appena conclusa, definendola i "dieci giorni più belli della mia vita". Tra safari, paesaggi mozzafiato e momenti di relax, il viaggio africano è stato documentato con una serie di scatti suggestivi.

Nonostante le immagini lasciassero intendere una partenza in solitaria, negli stessi giorni Ferragni è stata fotografata in Namibia insieme a Josè Hernandez, ingegnere colombiano indicato come suo presunto nuovo compagno. Un dettaglio che aggiunge curiosità a un viaggio già molto seguito sui social.

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