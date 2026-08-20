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Elodie fa impazzire gli italiani: topless integrale (e gira una voce molto maliziosa)

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giovedì 20 agosto 2026
Elodie fa impazzire gli italiani: topless integrale (e gira una voce molto maliziosa)

1' di lettura

Poesi senza veli. Elodie lo ha rifatto. La pop star romana ha postato sui social uno scatto bollente. Lei in topless, con dei cuoricini a coprire le parti più sensibili. E i followes si sono subito scatenati. C'è chi infatti ipotizza che dietro allo scatto ci possa essere una maretta con Franceska Nuredini, la sua fidanzata. Aria di crisi? Ad alimentare c'è il post pubblicato dalla stessa ballerina, un ritratto realizzato dal fotografo Attilio Cusani. Tra i commetti sui social c'è anche quello di Elodie, che ha scelto di lasciare soltanto un cuore spezzato. Un gesto apparentemente minimo, ma sufficiente per alimentare le domande sulla coppia.

Intanto sotto lo scatto di Elodie sono comparsi tantissimi commenti: "Ma quando eri fidanzata con gli uomini eri sempre così dea imperatrice della bellezza suprema o fingevi", "Mi hanno bannato due foto delle mie figlie in costume per Nudo/Minori", "Sempre bello quando una cantante si fa notare per la propria musica", "Amo, hai sbagliato profilo", "Peccato che ci piace la stessa cosa", "Franceska sei la donna più fortunata del pianeta!", "Però neanche a fare così, poi io dove la trovo una come te?", "strano modo per chiedermi di sposarti ma accetto", "Elodie smettila qui c'è chi soffre per favore", "HA SCAGLIATO L’ARCO LA SIGNORINA".

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franceska nuredini

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