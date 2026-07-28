Elodie e Franceska a letto insieme senza veli: la foto fa impazzire l'Italia

Elodie e la sua compagna, la ballerina Franceska Nuredini, più complici che mai. Lo dimostra l'ultima foto pubblicata sui social dalla cantante stessa. Si tratta di una storia su Instagram in cui le due appaiono sorridenti a letto senza maglietta. La coppia, affiatata e in sintonia, ha partecipato a non pochi eventi di recente, tra palchi, cortei e concerti. Uno degli ultimi è stato quello di Bad Bunny all'Ippodromo Snai La Maura a Milano. Un concerto non andato proprio benissimo, visto che è stato interrotto bruscamente da un violento temporale che ha costretto migliaia di spettatori a evacuare l'area. Tra loro anche Elodie e Franceska. Le due hanno raccontato l'accaduto con ironia sui social, rassicurando i fan sulle proprie condizioni.

Qualche settimana fa, invece, la coppia era stata protagonista di un altro evento musicale, il concerto di Sfera Ebbasta a San Siro, dove Elodie era salita sul palco per cantare insieme al rapper il brano "Yakuza", che li vede in collaborazione. Mentre Franceska era tra le ballerine dell'esibizione. Una vicinanza, quella sul palco, che non era passata inosservata al pubblico.

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Lo scorso 27 giugno invece, le due sono state viste insieme al Milano Pride, manifestazione a cui la cantante partecipa da tempo per sostenere i diritti della comunità LGBTQIA+. Quella di quest'anno, però, è stata la prima manifestazione in cui aveva Franceska al suo fianco.

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