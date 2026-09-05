Fagnani a cena con Giletti, imbarazzante sfottò: "Quando si deve pagare il conto..."

Francesca Fagnani e Massimo Giletti sono amici da 20 anni. E si sono concessi una cena insieme in un ristorante romano. Ma al momento del conto, la conduttrice di Belve ha lanciato una frecciatina velenosa al suo collega. "È un momento molto delicato", esordisce Fagnani. E nel mentre, in attesa del libretto con lo scontrino, il giornalista piemontese si porta la mano al pezzo e simula un'espressione agognante mostrando il portafogli. "Non ho mai visto questo oggettino, posso vedere il Santo Graal?", dice ancora la "Belva". "Per la prima volta lo vedo da vicino ed è dotato di un'apertura", si sente ancora nel video pubblicato da Fagnani.

"È un momento drammatico", commenta con sarcasmo Giletti. "Devo pagare in contanti, ce la faccio? O serve la carta?", aggiunge ancora. "Guardate la sofferenza di quest'uomo, la rigidità nei muscoli. Forza, viviamo questo momento insieme", insiste Fagnani. "Io ogni anno faccio finta con questa scena qua", la replica del conduttore de Lo Stato delle Cose. Il ristorante scelto dai due conduttori è Baccano, che si trova nel cuore del rione Trevi di Roma. Il menù offre un'ampia scelta: si passa dai primi, come i tonnarelli cacio e pepe da 17 euro, fino ai 45 euro delle linguine all'astice. I secondi, sia di carne che di pesce, partono da 25 euro e arrivano a 46 euro. La spesa media a persona varia dai 30 agli 80 euro.