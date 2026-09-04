Elodie e Franceska, bollore totale: le foto da censura sugli scogli

Le immagini testimoniano un'estate vissuta senza freni, tra complicità e intimità. Elodie e Franceska si godono il mare e le onde a bordo di una barca, tra tuffi, giri sul Sup, momenti di relax, chiacchierate ed effusioni quando il sole lascia spazio al tramonto . Già, amore vero.

Il loro legame, del resto, non è notizia dell'ultima ora. Da tempo la cantante e la ballerina condividono sui social fotografie e video che mostrano quanto sia forte la sintonia che le unisce. A confermarlo è un post sui social pubblicato nelle ultime ore. Le due hanno infatti pubblicato, nelle rispettive storie Instagram, un breve video ispirato a Katiusha, la conduttrice trans diventata popolarissima sul web grazie ai contenuti realizzati insieme all'amica Bambola Star. Una citazione ironica che aggiunge un altro tassello al ritratto di una coppia sempre più complice. Una coppia affiatatissima. E scatenata...