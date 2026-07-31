Elodie, look stravolto: la foto che fa impazzire l'Italia

Elodie si rinnova e sorprende ancora una volta il pubblico. La celebre pop star si è resa protagonista di un cambio di immagine destinato a far discutere. Una svolta di stile, con un taglio di capelli completamente diverso. Si tratta del cosiddetto french bob, ovvero un caschetto dal fascino francese. La caratteristica principale è la lunghezza estremamente ridotta: le ciocche si fermano sopra la mandibola, arrivando circa a metà del viso e poco oltre la linea delle orecchie.

E, com'era ampiamente prevedibile, ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Un cambio di taglio che va a braccetto con un cambio di vita, forse. L'artista romana sta attraversando un periodo particolarmente positivo della sua carriera e della sua vita privata. Il suo tour ha fatto il botto, registrando una serie di tutto esaurito. E la produzione si è convinta ad aggiungere ulteriori date per soddisfare le richieste dei fan.