Libero logo
Nazionale
ceuta
Scandalo Conte-Covid
Baresi
Sigfrido Ranucci

Elodie, look stravolto: la foto che fa impazzire l'Italia

di
Libero logo
venerdì 31 luglio 2026
Elodie, look stravolto: la foto che fa impazzire l'Italia

1' di lettura

Elodie si rinnova e sorprende ancora una volta il pubblico. La celebre pop star si è resa protagonista di un cambio di immagine destinato a far discutere. Una svolta di stile, con un taglio di capelli completamente diverso. Si tratta del cosiddetto french bob, ovvero un caschetto dal fascino francese. La caratteristica principale è la lunghezza estremamente ridotta: le ciocche si fermano sopra la mandibola, arrivando circa a metà del viso e poco oltre la linea delle orecchie.

E, com'era ampiamente prevedibile, ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Un cambio di taglio che va a braccetto con un cambio di vita, forse. L'artista romana sta attraversando un periodo particolarmente positivo della sua carriera e della sua vita privata. Il suo tour ha fatto il botto, registrando una serie di tutto esaurito. E la produzione si è convinta ad aggiungere ulteriori date per soddisfare le richieste dei fan.

Elodie e Franceska a letto insieme senza veli: la foto fa impazzire l'Italia

Elodie e la sua compagna, la ballerina Franceska Nuredini, più complici che mai. Lo dimostra l'ultima foto pu...

Nel frattempo però Elodie ha preferito concedersi una pausa dai suoi impegni lavorativi per dedicarsi all'estate, tra mare, momenti di svago e la relazione con Franceska Nuredini, che solo poche settimane fa l'aveva definita pubblicamente "la mia fidanzata stupenda". E la trasformazione è arrivata proprio in questo periodo. La cantante ha voluto sfoggiare il suo nuovo taglio in alcune storie pubblicate su Instagram il 30 luglio.

796x422

tag
elodie

Amorazzi Elodie e Franceska a letto insieme senza veli: la foto fa impazzire l'Italia

Selvaggia Lucarelli, tutta la verità Elodie e Franceska, "messaggi compromettenti e la foto oscena di Iannone": Selvaggia, tutta la verità

Che coppia Elodie e Franceska nude in piscina: immortalate così

ti potrebbero interessare

Elodie e Franceska a letto insieme senza veli: la foto fa impazzire l'Italia

Elodie e Franceska a letto insieme senza veli: la foto fa impazzire l'Italia

Redazione
Elisabetta Canalis, estate bollente: dopo questa foto piovono insulti

Elisabetta Canalis, estate bollente: dopo questa foto piovono insulti

Redazione
Michela Magalli, confessioni senza tabù: "Maschio o femmina? Non importa"

Michela Magalli, confessioni senza tabù: "Maschio o femmina? Non importa"

Elodie e Franceska, "messaggi compromettenti e la foto oscena di Iannone": Selvaggia, tutta la verità

Elodie e Franceska, "messaggi compromettenti e la foto oscena di Iannone": Selvaggia, tutta la verità