Elodie, look stravolto: la foto che fa impazzire l'Italia

Elodie si rinnova e sorprende ancora una volta il pubblico. La celebre pop star si è resa protagonista di un cambio di immagine destinato a far discutere. Una svolta di stile, con un taglio di capelli completamente diverso. Si tratta del cosiddetto french bob, ovvero un caschetto dal fascino francese. La caratteristica principale è la lunghezza estremamente ridotta: le ciocche si fermano sopra la mandibola, arrivando circa a metà del viso e poco oltre la linea delle orecchie.
E, com'era ampiamente prevedibile, ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Un cambio di taglio che va a braccetto con un cambio di vita, forse. L'artista romana sta attraversando un periodo particolarmente positivo della sua carriera e della sua vita privata. Il suo tour ha fatto il botto, registrando una serie di tutto esaurito. E la produzione si è convinta ad aggiungere ulteriori date per soddisfare le richieste dei fan.
Elodie e Franceska a letto insieme senza veli: la foto fa impazzire l'ItaliaElodie e la sua compagna, la ballerina Franceska Nuredini, più complici che mai. Lo dimostra l'ultima foto pu...
Nel frattempo però Elodie ha preferito concedersi una pausa dai suoi impegni lavorativi per dedicarsi all'estate, tra mare, momenti di svago e la relazione con Franceska Nuredini, che solo poche settimane fa l'aveva definita pubblicamente "la mia fidanzata stupenda". E la trasformazione è arrivata proprio in questo periodo. La cantante ha voluto sfoggiare il suo nuovo taglio in alcune storie pubblicate su Instagram il 30 luglio.