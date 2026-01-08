Albania, "senegalese liberato dai giudici è sparito": l'affondo di Piantedosi

Fatto uscito dal Cpr albanese di Gjader e riportato in Italia "con ordine di allontanamento e munito dell'intimazione del Questore di Roma di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni", il cittadino senegalese 27enne Assane Thiaw, che era stato trattato nel Cpr di Milano dal 26 marzo al 30 ottobre 2025, è attualmente irreperibile. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo ad un'interrogaizone al question time del Senato.

"Faremo di tutto - ha riferito il ministro - perché non si tratti dell'ennesimo caso di persona liberata dal trattenimento grazie a cavilli giudiziari e che poi ritroviamo in occasione della commissione di reati. Soprattutto se si considera che, dal 2022 al 2025 senza soluzione di continuità, il cittadino senegalese, dichiaratosi minore e poi accertato come maggiorenne, ha numerosi precedenti per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e false dichiarazioni".