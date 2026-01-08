Immigrazione, rimpatri veloci e stretta sui "minori": il pugno di ferro

L’uccisione del capotreno a Bologna ha riportato in primo piano la seconda fase del decreto sicurezza che il governo potrebbe varare già entro la fine di gennaio. «Sul testo stiamo lavorando da tempo e nei prossimi giorni prenderà forma», spiega a Libero il leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia. E non potrebbe che essere così visto che su questo provvedimento svetta fin dalle origini il bandierone di Alberto da Giussano. «La prima applicazione del decreto sicurezza ha dato frutti positivi. Questo secondo provvedimento ne è la continuazione e si concentrerà su una direttrice chiara: garantire sicurezza e più tutele ai cittadini e alle forze dell’ordine. Il tutto per rendere più sicure le nostre comunità».

Una parte importante del nuovo provvedimento, nel quale confluiscono le proposte presentate dalla Lega circa due mesi fa, sarà dedicata all’immigrazione, soprattutto minorile. Il tema è quello dei minori stranieri non accompagnati. «La legge attuale considera in quella categoria i giovani fino a 21 anni. Noi, con il nuovo decreto, vorremmo far scendere il limite a 19 - spiega Ostellari -. Inoltre ci sarà una norma che prevede il rimpatrio assistito nel Paese d’origine del minore che commette il reato». Poi le prefetture svolgeranno con i servizi sociali indagini mirate e approfondite su questi minori, soprattutto per individuare eventuali famiglie d’origine. E procedere al rimpatrio».