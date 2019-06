L'estate è arrivata all'improvviso e l'ondata di caldo non si fermerà: in arrivo dal Sahara il caldo torrido porterà le temperature fino a 37 gradi. Quello alle porte, infatti, sarà il primo vero weekend di caldo con picchi roventi grazie all'arrivo di un'anticiclone proveniente dal deserto del Sahara. Prima le regioni del Sud e poi, a salire, tutto il Centro e le regioni del Nord verranno investite da un'escalation di calore almeno fino alla giornata di lunedì prossimo. Le colonnine di mercurio potranno raggiungere anche punte di 40° C, nelle aree interne delle regioni del meridione. Alzandosi quindi bruscamente anche di 15 gradi rispetto alle ore passate.

Dalla prossima settimana la situazione dividerà il Paese a metà: il Sud e il Centro fino alla Toscana resteranno in piena estate con temperature anche oltre i 30 gradi, mentre al Nord la condizione meteorologica potrebbe variare. Le temperature si faranno infatti più miti, sempre con afa in città ma, nel Nord-Ovest, è previsto l'arrivo di tempo instabile quindi con possibili rinfrescate.