Meteo, le previsioni del tempo per Ferragosto: caldo rovente, 50° al suolo, nubifragi e grandine. La mappa

Forti temporali e picchi di caldo fino a 40° (e 50° al suolo). Sarà un Ferragosto piuttosto movimentato sul fronte previsioni del tempo. Secondo 3BMeteo "un intenso fronte temporalesco transiterà tra lunedì e martedì portando forti temporali su parte del Nord. Anche se i fenomeni più intensi saranno concentrati sulle zone alpine e prealpine qualche temporale potrà sforare sulle alte pianure". Rovesci, grandine e nubifragi previsti "tra Verbano-Cusio-Ossola, biellese, Valle d'Aosta, Alpi retiche" e a seguire su "Trentino Alto Adige e le Dolomiti". Fenomeni possibili in pianura su "alto Piemonte, alta Lombardia e alte pianure Venete", mentre "Sud soleggiato e molto caldo ovunque".





Martedì ancora qualche temporale tra su Trentino Alto Adige e Dolomiti e grandinate in serata su Veneto, bassa Lombardia orientale e pianure Friulane. "Non esclusi in nottata locali temporali anche sull'Emilia Romagna mentre migliora altrove". Temperature in calo al Nord e su parte del centro "ma ancora molto caldo, rovente al Sud con punte di 40°C sulle pianure interne".