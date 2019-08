Per quest'ultima settimana d'Agosto è atteso un ritorno del caldo africano sulla nostra penisola. L'anticiclone è infatti tornato, ma stavolta si tratterrà solamente per tre giorni. Dalla giornatadi oggi (26 agosto), spiega il sito 3Bmeteo, lo spostamento verso i Balcani dell'aria depressionaria produrrà una risalita della pressione.



L'aumento termico, che interesserà l'intera penisola, ma in particolar modo il Sud e le Isole Maggiori, toccherà il suo picco tra le giornate di oggi e mercoledì prossimo, per poi arrestarsi già a metà settimana. I valori previsti sono superiori alle medie stagionali: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna, vedranno schizzare le colonnine del mercurio fino ai 35 gradi. Leggermente più accettabili le temperature previste per il Centro Nord, con massime di 33 gradi, mentre si aggirerà tra i 30 e i 31 gradi, la temperatura nelle regioni più settentrionali.