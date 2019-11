Greta Thunberg, ultimo atto: "In piazza con le sardine, Salvini e clima emergenze democratiche"

Anche Greta Thunberg e i gretini italiani in piazza con le sardine. Doveva succedere, è accaduto: i giovani italiani di Fridays For Future uniranno la lotta al cambiamento climatico a quella contro Matteo Salvini. Cosa c'entra non si sa, ma la branca romana di FFF chiede ai simpatizzanti del movimento anti-leghista nato la scorsa settimana in piazza Maggiore a Bologna di affiancarli venerdì 29 novembre nel quarto "Sciopero globale del clima".





Il corto circuito è totale, visto che lo sciopero contro il clima è soprattutto una protesta contro il Black Friday, il giorno dei mega-sconti nei negozi di tutto il mondo. Secondo i seguaci di Greta si tratta di "un'orgia di consumismo insostenibile", uno spreco di risorse, consumi ed enegia. "Siamo certi che tanti di voi abbiano a cuore la situazione climatica - è la lettera di FFF alle sardine -, così come sappiamo che molti di noi stanno prendendo parte con entusiasmo alle vostre iniziative volte ad evidenziare l'emergenza democratica in corso nel paese. Questi scambi, queste commistioni sono il segnale più evidente che l'emergenza climatica non potrà essere affrontata e risolta senza prima affrontare l'emergenza democratica".