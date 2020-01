"Altro record negativo per Virginia Raggi ed il Movimento 5 Stelle", così Matteo Salvini commenta la ricerca internazionale secondo cui Roma è la seconda città al mondo per ore perse nel traffico. Sono ben 254, inferiori soltanto alle 272 di Bogotà. Completa il podio Dublino (246), mentre Milano (226) non se la passa tanto meglio con il settimo posto. Questi dati non faranno altro che aumentare la rabbia dei romani, che perdono la vita nel caos della Capitale e non sembrano vedere la luce in fondo al tunnel: dalla ricerca emerge un trend negativo che mostra come Roma stia progressivamente scivolando sempre più in basso.

"Dopo autobus in fiamme, metro ferme e voragini nelle strade, anche questo è colpa di Salvini?", rimarca il leader leghista, che ironizza sul fatto che spesso viene additato come il male assoluto dell'Italia, pure quando non c'entra assolutamente nulla con luoghi e situazioni. Molto più duro è invece il presidente del Codacons, Carlo Rienzi: "Dati così disastrosi sono motivati dall'incapacità dell'amministrazione da un lato di incentivare l'uso dei mezzi pubblici, dall'altro di garantire un servizio di metro, bus e tram adeguato ed efficiente. I romani non si fidano del trasporto pubblico e continuano a muoversi in auto alimentando il traffico".