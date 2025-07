Garlasco-choc: "Il pc di Chiara Poggi molto più allarmante di quello di Stasi"

"Se uno va ad analizzare obiettivamente i dati, si rende conto che Chiara poteva allarmarsi molto di più dai contenuti presenti sul suo computer che non su quelli di Stasi”: lo ha detto a Zona Bianca, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4, Daniele Occhietti , il perito informatico che insieme a Roberto Porta nel 2009 fu incaricato dal giudice a redigere una perizia sul delitto di Chiara Poggi , la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007. La perizia stabilì che Stasi la mattina dell'omicidio aveva acceso il pc alle 9:35 per poi lavorare alla tesi. Inoltre fu stabilito che Chiara non aveva visionato il materiale pornografico presente nel computer del fidanzato.

Quando gli è stato chiesto se oggi si potrebbero riesaminare i contenuti dei due computer, il tecnico ha spiegato: “Le copie sicuramente esistono, dovrebbero essere ancora conservate negli uffici giudiziari e sarebbe ancora possibile analizzare questi dispositivi magari con un incarico diverso dal nostro, forse più ampio". Roberto Porta, poi, ha aggiunto: “Nel computer di Chiara Poggi c’erano ricerche legate a parole come pre teen, video, è stata rilevata una ricerca ‘sesso + Garlasco’, erano ricerche mirate a cercare un fatto specifico secondo me, questa è una mia opinione, quando metti la parola Garlasco cerchi qualcosa che è successo in quel luogo”. E ancora: “Abbiamo escluso che fossero ricerche fatte da Chiara perché erano in orari in cui lei non c’era”.