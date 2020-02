Air Italy, licenziati tutti i 1.450 dipendenti. Rimborso dei biglietti, ecco come muoversi

Dopo l'annuncio della liquidazione, Air Italy ha informato del licenziamento i suoi 1.450 dipendenti, di cui la metà residenti in Sardegna. Oggi la società italo-qatariota ha pubblicato le istruzioni per ottenere il rimborso dei biglietti sui voli successivi al 25 febbraio, giorno in cui Air Italy cesserà di volare. Air Italy opererà regolarmente i voli d'andata entro il 25 febbraio; mentre sui voli di ritorno i passeggeri potranno usufruire di "un'opzione di viaggio sul primo volo disponibile di altro vettore, i cui dettagli saranno forniti a partire dal 18 febbraio 2020 chiamando il numero dall'Italia: 892928,dall'estero: +39078952682, dagli Usa: +1 866 3876359, dal Canada +1 800 7461888, o rivolgendosi all'agenzia di viaggi nel caso di acquisto tramite tale canale. Oppure "i passeggeri potranno optare per la rinuncia delle tratte non fruite e il conseguente rimborso, scrivendo all'indirizzo email [email protected]m (o rivolgendosi all'agenzia di viaggi nel caso di acquisto tramite tale canale) entro l’orario di partenza del volo.

In generale, sui biglietti prenotati su voli post 25 febbraio le soluzioni dipenderanno dalla modalità d'acquisto:

- "Se acquistati direttamente via web (portale Air Italy) o contact center Air Italy saranno integralmente rimborsati secondo modalità che saranno fornite via email o scrivendo all'indirizzo [email protected]".

- "Se acquistati tramite biglietteria Air Italy saranno integralmente rimborsati presentandosi ad una qualsiasi biglietteria Air Italy".

- "Se acquistati tramite agenzia di viaggi sarà necessario per il rimborso o per soluzioni alternative di viaggio, rivolgersi all'agenzia stessa".