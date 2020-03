Coronavirus, Angelo Pan dell'ospedale di Cremona: "Un bombardamento"

03 marzo 2020 a

Angelo Pan, direttore dell'Unità Malattie infettive dell'ospedale di Cremona, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, lancia un drammatico allarme per l'emergenza coronavirus. "Siamo sotto a un bombardamento", racconta Pan, che è al 23esimo giorno di lavoro consecutivo. "E' una quantità di pazienti notevolissima che arriva tutta insieme. Fortunatamente pochi muoiono ma la quantità e lo stress da lavoro di tutti quelli che lavorano in ospedale è notevole". Poi ironizza: "Al momento mi sento benino, diciamo che dopo un po' la paura del contagio va nel dimenticatoio".

Qualche giorno fa lo stesso Pan aveva avvisato che a Cremona "ci sono pazienti in condizioni gravi. La maggior parte sono anziani con altre patologie sottostanti, ma la regola non è il 100%: c'è anche qualche giovane in terapia intensiva, ma ora non so quanti".