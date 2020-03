Coronavirus, ipotesi: scuole chiuse fino al 3 aprile (o fino al termine dell'anno)

06 marzo 2020 a

a

a

La serrata delle scuole in tutta Italia potrebbe prolungarsi almeno fino al 3 aprile, se non oltre, fino allo scenario più estremo di un anno scolastico destinato a concludersi fuori dall'aula. Un'ipotesi dovuta all'emergenza coronavirus e che Giuseppe Conte non ha di fatto escluso: "Al momento il provvedimento è fino al 15 marzo: in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezze, cercheremo di fare un aggiornamento", ha sottolineato il premier nel primo giorno di chiusura generalizzata degli istituti. Il tutto mentre ancora i presidi cercano di capire quali siano le indicazioni per lavorare a distanza con la didattica. Al ministero dell’Istruzione si stanno facendo simulazioni su quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane anche se nessuna decisione viene presa per ora, poiché troppo presto.

Scuole chiuse? "In aula a luglio": ipotesi da incubo per alunni e famiglie

In questo contesto, piovono le parole dell'epidemiologo e docente di Igiene all'università di Pisa, Pier Luigi Lopalco: "La chiusura delle scuole può essere una misura utile solo se sarà prolungata. L’impatto di uno stop di 10 giorni non è nemmeno visibile, difficile infatti osservare e studiare le differenze sui contagi in questo breve lasso di tempo". Così all'AdnKronos salute. E ancora, ha aggiunto Lopalco: "È utile, come per le altre misure adottate - spiega ancora Lopalco - andare a vedere cosa è successo in Cina, dove l’epidemia sta rallentando. Le scuole sono state chiuse dall’inizio e sono ancora chiuse", ha concluso.