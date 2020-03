Coronavirus, primo contagio in Vaticano: "Servizi sospesi"

06 marzo 2020 a

a

a

Primo contagio da coronavirus in Vaticano. "Questa mattina - riferisce il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni - sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti" conclude l'annuncio.

Oms pronto a dichiarare stato di pandemia. Ecco che cosa cambia: le misure

Già giorni fa il Vaticano aveva preso provvedimenti per salvaguardare la salute di Ratzinger mettendo sotto ferreo controllo la residenza dell'ex pontefice ultranovantenne. Una misura precauzionale - ha subito tenuto a precisare i vertici - giunta dopo la diffusione dell'epidemia cinesi che ad oggi conta, nel nostro Paese, più di 3mila malati.