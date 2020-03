Non è l'arena, Pregliasco sul coronavirus: "Fondamentale il comportamento della cittadinanza"

09 marzo 2020 a

a

a

Contenere il panico e contenere se stessi. Questo in sintesi quanto affermato da Lorenzo Pregaliasco in collegamento a Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7, la puntata è quella dell'8 marzo. In piena emergenza da coronavirus, nel momento in cui l'Italia inizia davvero a temere che la situazione sfugga di mano, Pregliasco ricorda quanto sia decisiva la responsabilità individuale, sottolineando come oggi è "fondamentale il comportamento della cittadinanza". Ovvero: rispettare quanto dicono le istituzioni, non uscire di casa, limitare i contatti. Dunque, Pregliasco spiega anche che l'elevatissimo numero di decessi non è integralmente addebitabile al coronavirus: "I pazienti - ricorda - presentavano già patologie pregresse", conclude il virologo.