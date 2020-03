Coronavirus, Gallera: "Aumento contagi moderato in Lombardia? Troppi tamponi", una doccia fredda

10 marzo 2020 a

a

a

Il commissario Angelo Borrelli lo aveva anticipato e l’assessore Giulio Gallera lo ha confermato: i dati della Lombardia di martedì 10 marzo sono solo parziali. “Stanno arrivando ai laboratori molti tamponi - ha spiegato il responsabile regionale al Welfare - e quindi l’aumento moderato di oggi potrebbe essere dovuto solo alla tempistica di analisi e invio dei tamponi. Ieri i casi positivi crescevano di 1.280, i dati vanno visti in maniera più ampia nel tempo”.

Mai così tanti morti in un giorno, un bollettino drammatico. Lombardia, trasferiti 5 pazienti in altre regioni

L’ultimo bollettino parziale dice che in Lombardia i positivi sono 5790, 322 in più rispetto a lunedì, che era stato il giorno del picco (+1280). Gli ospedalizzati sono 3319 (+505), dei quali 466 (+26) in terapia intensiva, mentre i dimessi sono 896. Purtroppo cresce ancora il numero dei decessi: sono 468, 135 in più nelle ultime 24 ore. L’assessore Gallera ha poi commentato la saturazione sempre più alta degli ospedali: “Avrete sentito di presidi allo stremo come Bergamo e Cremona. Gli amministratori e i sindaci ce lo comunicano, ne siamo consapevoli. Da Cremona abbiamo portato via 8 pazienti, stiamo mandando lì degli infettivologi e stiamo facendo di tutto per sostenere quell’ospedale”.