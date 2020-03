Coronavirus, Pier Luigi Lopalco contro l'Ue: "Sono allibito, l'Italia è in guerra e loro ci danno una pacca sulla spalla"

12 marzo 2020 a

"Sono allibito". Inizia così l'intervento di Pier Luigi Lopalco a Stasera Italia. Un duro commento alla reazione dell'Unione Europea nei confronti della richiesta dell'Italia di allentare la morsa sul deficit e non solo. "Il direttore generale dell'OMS ha detto che ci troviamo di fronte a una minaccia peggio del terrorismo, cosa doveva dire di più per far capire agli stati quello che stava per succedere? Doveva fare le piroette?".

L'epidemiologo ci va già pesante nel salotto di Barbara Palombelli. "Molti paesi, anche avanzati, se ne sono fregati, si sono girati dall'altra parte. Il commissario Ue ha fatto un proclama dando una pacca sulla spalla all'Italia. Ma no, a noi non serve questo". E ancora: "Io mi aspetto che l'Ue dica ai suoi stati membri 'sbrigatevi, fate qualcosa'." Per Lopalco noi siamo in guerra e nella guerra la ricostruzione viene dopo.