Coronavirus, l'allarme del medico: "L'età media si sta abbassando"

"Negli ultimi 7 giorni l'età dei pazienti in terapia intensiva si sta terribilmente abbassando". A lanciare l'allarme in collegamento con lo studio di Piazzapulita, su la7, è Ivano Riva, rianimatore dell'ospedale di Bergamo intervistato sull'emergenza coronavirus. "La cosa preoccupante - sottolinea Riva - è che ultimamente l'età media dei pazienti che giungono critici in terapia intensiva si sta drammaticamente abbassando. Abbiamo purtroppo pazienti sani, senza patologie, di 30, 40, 50 anni che vengono intubati e ricoverati. Quindi - spiega - bisogna dire chiaramente che il coronavirus, purtroppo, attacca tutte le età. Non c'è più una limitazione e può dare polmoniti interstiziali gravissime a qualsiasi età", conclude.

Intanto oggi - secondo il bilancio della Protezione civile - sono 14.955 i malati di coronavirus, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 17.660. I morti sono 1.266, 250 soltanto oggi.