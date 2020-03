Coronavirus, il festino in ospedale finisce male: 9 medici contagiati, annunciate sanzioni durissime

14 marzo 2020 a

All’Umberto I di Roma una festa di fine studi di una specializzanda è finita malissimo. Nonostante fosse già iniziata l’emergenza coronavirus, il 3 marzo in una stanza di reparto è andato in scena un brindisi che ha avuto l’effetto di contagiare 9 persone tra medici, volontari e specializzandi. Una leggerezza, quella riportata da Il Messaggero, che avrà delle ripercussioni: “Ci siamo trovati di fronte a un comportamento gravissimo - commenta Vincenzo Panella, direttore generale dell’Umberto I - totalmente privo di prudenza che va stigmatizzato”. Anche perché è stato messo in atto proprio da “coloro che per primi dovrebbero essere consapevoli dei pericoli”. È in corso la verifica di altri possibili positivi tra i contatti dei nove infetti: Il Messaggero riporta che adesso la direzione generale pensa a “sanzioni che vanno oltre le misure previste per il mancato rispetto della profilassi anti virus”.