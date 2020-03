Guido Bertolaso è il super consulente della Lombardia a costo zero: Conte, impara da Fontana

14 marzo 2020 a

La Regione Lombardia prende Guido Bertolaso come super consulente. Ad annunciarlo è stato il governatore Attilio Fontana, che si avvarrà dell’uomo delle emergenze per far fronte all’epidemia da coronavirus. “Non potevo rifiutare - ha commentato - voglio dare una mano nella epocale battaglia contro il Covid-19. La mia storia, tutta la mia vita è stata dedicata ad aiutare chi è in difficoltà e a servire il mio Paese”. A conferma di ciò, Bertolaso ha accettato l'incarico per un compenso simbolico pari ad un euro. Molti italiani avrebbero voluto vederlo al posto di Angelo Borrelli in qualità di commissario straordinario, in modo da avere finalmente una voce autorevole ed esperta alla guida dell’emergenza, ma Giuseppe Conte non è stato dello stesso parere. La Lombardia ha affidato a Bertolaso il compito di trovare sul mercato internazionale monitor e respiratori e soprattutto la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale, dedicato ai pazienti da Covid-19, presso le strutture messe a disposizione dalla fondazione Fiera di Milano al Portello.