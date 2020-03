Sondaggio Swg di Enrico Mentana: il 46 per cento degli italiani soddisfatto dal decreto di Conte

16 marzo 2020 a





Il sondaggio di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana parla chiaro: gli italiani sono sì rassicurati dai nuovi provvedimenti varati dal governo giallo-rosso per far fronte al virus, ma non ne sono poi così contenti. Merito, forse, il ritardo. In ogni caso i numeri vedono un 6 per cento a fronte del 5 (prima del decreto) molti soddisfatto di ciò che ha fatto Giuseppe Conte. Nell'abbastanza invece si colloca un 46 per cento al fronte del 37.

Margine di differenza ugualmente risicato quello dei poco soddisfatti che si ferma al 29 per cento rispetto a un 38, riferito, questo, al periodo precedente. Chi non si ritiene per niente soddisfatto risulta il 14 per cento a fronte del 12. Insomma, nessuno premia il governo giallo-rosso per come ha affrontato l'emergenza.