Coronavirus, a Bergamo situazione drammatica: finiti i posti letto in terapia intensiva

A Bergamo non ci sono più letti disponibili in rianimazione. Sono tutti occupati, infatti, gli 80 letti di terapia intensiva riservati ai pazienti ricoverati in gravi condizioni per il coronavirus all'ospedale Papa Giovanni XXII nella zona attualmente più colpita dall'epidemia. Una situazione davvero drammatica che è stata confermata da fonti ospedaliere. Per i malati che avranno bisogno di ventilazione e ossigeno si farà ricorso alla rete delle terapie intensive italiane.

Allo stremo sono anche le onoranze funebri di Bergamo che sono subissate dalle richieste di intervento per i decessi causati dal coronavirus. Si parla di una media di dieci telefonate all'ora. Alcuni degli operatori non nascondono che la situazione è arrivata a un "punto di non ritorno" e molto spesso "non si riescono a fronteggiare le decine di richieste che ci arrivano". Numerose anche le bare che si trovano nella chiesa del cimitero in attesa di cremazione, con una lista d'attesa che sfiora i sette giorni.