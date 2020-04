Coronavirus, Papa Francesco e il videomessaggio al Tg1: "Siate generosi. Pasqua sarà la speranza di tempi migliori"

03 aprile 2020 a

Papa Francesco entra nelle case degli italiani con un videomessaggio inedito, mandato in onda in apertura di Tg1. Il Pontefice ha alcune cose da dire agli italiani, che stanno vivendo un momento di difficoltà e sofferenze a causa dell’emergenza coronavirus: “Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che hanno qualche caro malato o che hanno conosciuto un lutto. Penso spesso alle persone sole, soprattutto agli anziani che mi sono tanto cari. Non posso dimenticare chi è ammalato, le persone ricoverate negli ospedali e gli eroi di tutti i giorni e di tutte le ore”.

Il Pontefice è consapevole del momento difficile, “per alcuni difficilissimo”, e con questo messaggio vuole esprimere vicinanza ed affetto: “Cerchiamo se possiamo di utilizzare al meglio questo tempo, siamo generosi, aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vicinanze, cerchiamo via telefono o social le persone più sole”. Pasqua sarà diversa da tutte le altre, ma allo stesso tempo per Papa Francesco rappresenta “la speranza di un tempo migliore in cui essere migliori noi, finalmente liberati dal male e da questa pandemia”.