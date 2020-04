Coronavirus, lo studio privato dell'azienda: 4 italiani su 10 contagiati dal Covid-19

05 aprile 2020 a

Un italiano su quattro è stato contagiato dal coronavirus. Lo afferma uno studio realizzato in proprio dalla Meleam, un'azienda pugliese (di Bitonto, Bari) che commercializza kit del sangue per la ricerca degli anticorpi Igm-Igg al coronavirus. Come spiega il Fatto quotidiano, il contagio reale sarebbe pari al 38% della popolazione reale.

Lo studio illustrato dal professore di Igiene del lavoro e medico legale, Pasquale Mario Bacco, è basato su "un campione di 1.731 persone di 9 regioni, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Veneto, Lombardia, Basilicata, Lazio e Liguria, diviso tra 1.113 uomini e 618 donne, sottoposte al test tra il 25 febbraio e il 2 aprile". Il numero di infetti? "Ci risulta che le persone entrate in contatto con il virus sono 668, circa il 38 per cento". Questo mentre i vari sondaggi realizzati dalle singole regioni registrano un contagio decisamente più basso, tra il 2 e il 4 per cento. Stando alla ricerca della Meleam, invece, "quasi un soggetto su due ha sviluppato gli anticorpi Igm (quelli della fase iniziale) e Igg, quelli stabili che dimostrano una reazione dell' organismo e annunciano guarigione e immunità", e "i cittadini comuni sarebbero stati contagiati molto più dei sanitari". Si trattava, sottolinea Bacco, di "persone apparentemente sane, che stavano lavorando, che non hanno mai avuto febbre o sintomi tali da attivare i protocolli sanitari anti Covid-19", ma afflitti da "qualche mal di testa, mal di gola, affaticamenti muscolari, dai quali si erano pienamente ripresi". Esclusi dal test gli asintomatici totali.