Coronavirus, uomo malato e solo in casa senza cibo: madre e fratello morti, il dramma a Pavia

06 aprile 2020 a

Ai tempi del coronavirus ci sono tante persone sole che soffrono e vivono grandi difficoltà. Ne è una dura testimonianza la storia che arriva dalla provincia di Pavia e più precisamente da Garlasco. Un uomo di 51 anni, disoccupato e positivo al coronavirus, era rimasto solo in casa da settimane: la madre era morta un mese fa per cause naturali, il fratello dieci giorni fa dopo aver contratto il Covid-19. E così l’uomo per diversi giorni non è riuscito a procurarsi nemmeno da mangiare a causa delle sue condizioni di salute e di indigenza. Nel tardo pomeriggio di domenica di 5 aprile i carabinieri della stazione locale hanno scoperto il 51enne e lo hanno aiutato recapitandogli diversi generi alimentari cucinati e donati dal titolare di un ristorante, che è voluto rimanere anonimo.

