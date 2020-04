Coronavirus, Cateno De Luca e il verbale contro la ministra Lamorgese: "È la prova che dichiarate il falso"

06 aprile 2020 a

Non si placa la polemica tra Cateno De Luca, sindaco di Messina, e Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno. Il primo cittadino è stato denunciato dal Viminale e annuncia battaglia: al centro della diatriba ci sono alcuni artisti di strada. “Sono partiti il 21 marzo dalla Francia - ricostruisce De Luca - hanno attraversato l’Italia e sono stati fermati il 22 dai carabinieri di Salerno. Dopo essere stati denunciati, hanno comunque attraversato lo stretto e sono arrivati a Villa San Giovanni. Il 23 marzo, grazie alla nostra attività di intelligence e non alla sua - che utilizza per denunciare i sindaci che le dicono che forse quello che ha fatto è sbagliato -, abbiamo fermato queste persone e scoperto che sono venute in Sicilia per spassarsela, per ricongiungersi con altri artisti di strada provenienti dalla Spagna”. Il sindaco di Messina è un fiume in piena contro la Lamorgese e sventola un verbale: “Glielo sbatto in faccia in tribunale. Questa è la prova che voi avete sempre dichiarato falsità”.

"Vilipendio e ingiuria". Virus, impensabile: la Lamorgese denuncia Cateno De Luca

