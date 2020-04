Coronavirus in Lombardia, Giulio Gallera: "Mai imposto i malati alle Rsa, accuse indegne. Tocca alla magistratura"

06 aprile 2020 a

Mentre la procura di Milano indaga su alcune case di riposo per diffusione colposa di epidemia e omicidio colposo, la Lombardia risponde a chi la accusa di aver causato dei morti da coronavirus nelle Rsa del territorio. “È vergognoso - ha dichiarato Giulio Gallera - l’attacco di chi dice che abbiamo imposto il ricovero di pazienti all’interno delle Rsa. Una vergogna di cui qualcuno risponderà davanti alla magistratura perché la Regione si è sempre mossa nella correttezza, mettendo la salute di tutti al primo posto”. L’assessore al Welfare ha parlato di "accuse indegne" e ha ripercorso le tappe della vicenda, spiegando che la delibera regionale prevedeva per le Rsa la possibilità di decidere di mettere a disposizione posti letto per i pazienti positivi in via di guarigione, ma solo per le strutture autonome dal punto di vista strutturale e indipendenti dal punto di vista organizzativo. “Non accettiamo che nessuno infanghi il lavoro serio della Regione - ha aggiunto Gallera - la verità non può essere travisata”.

