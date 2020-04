Alessia Ferrante, la web influencer morta a 37 anni in ospedale per chirurgia plastica. Indagano i pm

11 aprile 2020 a

a

a

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta sulla morte di una 37enne di Bisceglie, Alessia Ferrante, ieri pomeriggio durante un intervento di chirurgia plastica in un poliambulatorio privato di Monopoli. La donna, una influencer nel campo dell’estetica con più di 106 mila follower su Instagram, sarebbe andata in arresto cardiaco subito dopo la somministrazione dell'anestesia.

Lecca la tavoletta di un water per sfidare il coronavirus. Gli costa carissimo: due giorni dopo, ridotto così

Già in passato la Ferrante si era sottoposta a interventi simili. Il titolare del poliambulatorio è stato ascoltato dai carabinieri e poi iscritto nel registro degli indagati. La Procura di Bari disporrà accertamenti per capire se l'intervento di asportazione di tessuto adiposo al quale si sarebbe dovuta sottoporre era un intervento sanitario urgente non rinviabile per via dell'emergenza coronavirus in corso che ha sospeso diverse attività mediche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.