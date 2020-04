Conte e Gualtieri, il nuovo decreto per la Fase 2. Bonus per colf, babysitter e vacanze in Italia, i dettagli

19 aprile 2020 a

a

a

Il nuovo decreto sulla Fase 2 per superare l'emergenza coronavirus arriverà subito prima del 25 aprile, in ritardo sulla tabella di marcia. L'indiscrezione è del Corriere della Sera, che riporta anche alcuni dettgli sul contenuto del provvedimento studiato dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri insieme ai ministri interessati. Si parla di un intervento di 70 miliardi complessivi, di cui 30 per garantire la liquidità alle imprese.

Il governo sfida la pazienza degli italiani: il 4 maggio fine lockdown per... chi fa jogging

Per i cittadini, "aiuti per le famiglie, 4-5 settimane in più di cassa integrazione, indennità per autonomi, professionisti e cococo che salirà da 600 a 800 euro; un mini bonus per colf e babysitter (tra 200 e 400 euro), modulato sull’orario di lavoro (full time o part time); proroga dei congedi parentali e del voucher baby sitter; un reddito di emergenza per le famiglie senza redditi da lavoro e pensione né rendite né altri sostegni pubblici". Allo studio, su pressing del ministro della Cultura Dario Franceschini, l’istituzione di un bonus per le vacanze in Italia, fino a un massimo di 325 euro alle famiglie in difficoltà in funzione del reddito (fino a 26 mila euro).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.