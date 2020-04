Coronavirus, lo studio-choc: "Lockdown inutile", il modello predittivo sulle vittime che mette in dubbio la scelta del governo

20 aprile 2020 a

E se il lockdown totale fosse stato un sacrificio inutile? È il dubbio che emerge dopo aver letto l’ultimo studio di un team internazionale di scienziati a guida italiana sugli effetti a lungo termine di una chiusura. Secondo l’analisi, sono solo i 17 giorni successivi all’entrata in vigore delle misure di contenimento a determinare l’entità della diffusione del contagio da coronavirus: come riporta Il Giornale, l’andamento sembra dipendere dai focolai divampati nei primi giorni della pandemia e non dalle differenze nel rigore del lockdown. Il modello predittivo delle vittime dai 17 giorni in poi coincide in tutti i Paesi, anche in quelli dove le industrie non sono mai state chiuse.

È passato oltre un mese di lockdown a causa del coronavirus, eppure l’Italia si è data la scadenza del 4 maggio: prima non ci sarà alcun tipo di riapertura, neanche per i settori meno a rischio. È la volontà del comitato tecnico scientifico, degli scienziati che frenano il governo sulla fase 2 e costringono la task force di Vittorio Colao a lavorare sulle modalità di una riapertura graduale senza però dare alcuna road map. La tempistica deve essere decisa dal governo, che a sua voglia non si muove senza il parere favorevole del comitato.

Sondaggio Noto termometro della crisi: il 53% degli italiani contro Conte. Lockdown, la pazienza è finita

