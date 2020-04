Coronavirus, il dossier della catastrofe sul tavolo di Forza Italia: "Ecco la data del secondo contagio”

22 aprile 2020 a

a

a

Uno scenario da incubo quello giunto sul tavolo di Forza Italia. Il dossier, elaborato da una nota agenzia di ricerche e commissionato in forma riservata dagli azzurri, presenta previsioni socio-economiche a dir poco disastrose, comparabili quasi al dopoguerra. Ma - come ricorda Il Giornale - c'è qualcosa di ben peggiore: si tratta della questione epidemia. "Il coronavirus - si legge - colpirà il Sud a gennaio e gli effetti saranno catastrofici". Immediata la reazione dei big di Forza Italia che si sono consultati con i governatori di centrodestra del sud.

"A gennaio eravamo tutti malati". Lukaku, confessione choc: nello spogliatoio dell'Inter...

Non c'è da stare tranquilli nemmeno da punto di vista economico. Entro la fine dell'anno si prospetta un milione e settecentomila di piccole e medie imprese che rischiano la rovina economica, mentre il Pil precipiterà a -14,7 per cento, trascinando a fondo 6 milioni e mezzo di italiani che perderanno il lavoro, con un tasso di povertà che crescerà al 22,7 per cento. A confermare questi dati anche le analisi per Facile.it, dove si parla di 3,4 milioni di famiglie che hanno già perso più del 50 per cento del reddito. Uno scenario pronto a peggiorare dunque nel 2021 e che metteranno a dura prova il governo guidato da Giuseppe Conte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.