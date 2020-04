Giuseppe Conte, vacanze italiane per l'estate: l'indiscrezione sul turismo dalla cabina di regia

23 aprile 2020 a

Preparatevi alle vacanze italiane. Il governo sta lavorando al lancio di una campagna in vista della prossima estate e soprattutto ad alcune misure per favorire il turismo, che saranno inserite anche nel prossimo decreto di aprile. È quanto avrebbe spiegato il premier Giuseppe Conte nel corso della riunione della cabina di regia, alla quale hanno preso parte le Regioni e i Comuni. L’Italia si prepara ad uscire dal lockdown e ad entrare nella fase 2 a partire dal 4 maggio con il via libera a circa 2,7 milioni di italiani, ma presto dovrà essere affrontato anche il tema dei ristoranti, dei bar e dell’intero settore del turismo, che è uno dei più importanti per l’economia italiana. Il nuovo motto del governo sarà quindi “andate in vacanza in Italia”, nelle prossime riunioni verrà approfondita la questione. Di certo c’è che, seppur il contrasto dell’epidemia dovesse procedere bene, la prossima sarà un’estate completamente diversa dalle altre per via delle nuove regole di distanziamento sociale.

