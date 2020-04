Coronavirus, il bollettino del 25 aprile: 415 morti, ma per la prima volta cala il numero dei contagiati in isolamento

25 aprile 2020 a

a

a

Non siamo ancora alla Liberazione dal coronavirus, ma per la prima volta il numero di persone in isolamento domiciliare porta il segno meno rispetto alle 24 ore precedenti: oggi infatti ne risultano 82.212, contro le 82.286 di ieri, quindi 74 in meno. Lo riferisce il Dipartimento nazionale della Protezione civile nel bollettino quotidiano sulla diffusione dell'epidemia in Italia. Il numero totale di attualmente positivi è pari a 105.847, ovvero 680 in meno rispetto a ieri; il numero di guariti è indicato in 63.120 (+2.622 su ieri), mentre quello dei deceduti è di 26.384, cioè 415 in più rispetto a ieri. Sul fronte dei ricoverati, quelli senza sintomi o con sintomi più meno o meno gravi sono 21.533, cioè 535 in meno su ieri; quelli in terapia intensiva sono scesi a 2.102, con un decremento di 68. Il numero totale di tamponi effettuati è salito a 1 milione 707mila 743, con un incremento di 65.387, di cui testati sono 1.186mila, 526, con incremento di 38.676 su ieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.