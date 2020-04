Coronavirus e Fase 2, "si richiude tutto tra due settimane": l'allarme del virologo Giovanni Di Perri sulle "soglie sentinella"

27 aprile 2020 a

La Fase 2 deve ancora iniziare e già si pensa a un nuovo lockdown. L'allarme arriva dal virologo Giovanni Di Perri, direttore del reparto malattie infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino. "Il rischio di dover richiudere tutto dopo due settimane, purtroppo, esiste eccome. Almeno qui in Piemonte". I numeri legati al coronavirus nella Regione, così come in tutta Italia, continuano a essere elevati. Tanto che lo stesso Giuseppe Conte ha annunciato la possibilità di intervenire con chiusure circoscritte, le cosiddette "soglie sentinella".

Al Fatto Quotidiano Di Perri ribadisce che "il calo dei ricoveri in terapia intensiva c'è, ma per avere un'idea più realistica dello stato del contagio è necessario che i dati si liberino dal peso - ahimè elevatissimo - della voce 'Rsa'. Conto che a quella data la situazione nelle residenze sanitarie sia non dico totalmente sotto controllo, ma quasi". Il più grave sbaglio? L'infezione andava anticipata. Questo l'errore fatto da tutti i Paesi, senza alcuna eccezione: "Il contact tracing, di cui tanto si parla oggi - spiega l'esperto - è molto efficace se si fa all'inizio: isolare il soggetto positivo, interrogare e raggiungere i suoi contatti e poi i contatti dei suoi contatti. E chiudere tutto". Una chiara frecciatina al governo, dunque, che sulla chiusura dell'Italia si è mosso con grande lentezza.

