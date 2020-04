Giuseppe Conte denunciato per alto tradimento alla Costituzione dall'avvocato Cesare Peluso

28 aprile 2020 a

a

a

Scattano anche le denunce contro Giuseppe Conte. Nel dettaglio il premier è stato denunciato per alto tradimento della Costituzione. Questa la motivazione con cui Cesare Peluso, avvocato di Napoli, ha depositato, lo scorso 22 aprile tramite raccomandata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, una querela nei confronti del Presidente del Consiglio.

Il "colpetto di Stato" dei privilegiati. Una vergogna chiamata lockdown: cosa ci nascondono con l'isolamento



"Il punto principale - spiega il legale ad Affaritaliani.it - riguarda quanto ha sottolineato il giudice Sabino Cassese e cioè che quello che sta accadendo con la pandemia da coronavirus non è equiparabile a una guerra. Pertanto non doveva essere applicato l'articolo 78 della Costituzione bensì l'articolo 117. Gli atti e i provvedimenti dovevano quindi essere presentati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e non dal premier. Conte è un professore universitario e non può non saperlo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.