Silvia Romano, la guerra tra gli 007 italiani e quello turchi sulla sua liberazione: quel dettaglio sul giubotto antiproiettile

11 maggio 2020

a

a

Silvia Romano, liberata dalla prigionia, ha sfoggiato un giubotto antiproiettile con un patch con la bandiera della Turchia. Una foto divulgata dall’agenzia turca Anadolu per celebrare il ruolo svolto dai servizi segreti turchi nell'operazione che ha riportato la cooperante milanese in Italia. Un dettaglio, quello dello "stemma", che la nostra intelligence si è prestata a smentire: Silvia infatti - scrive Il Giornale - sarebbe stata recuperata nella notte tra venerdì e sabato dai nostri 007 “con quello stesso giubbetto che si vede nella foto, che è dotazione rigorosamente italiana e che le è stato fornito nell’immediatezza senza alcun simbolo” e “quindi non è da escludersi che quella foto sia un fake”.

"Sciacquina in vacanza, non inutile ma dannosa: stai a casa". De Mari, il più violento attacco a Silvia Romano

Eppure con ogni probabilità i segreti italiani si sono affidati a quelli turchi per cercare di ricostruire gli spostamenti della giovane e, infine, per ottenere la sua liberazione. Ed ecco che ora Recep Tayyip Erdogan è pronto a prendersi i suoi meriti e, quello accaduto oggi non è solo che l'inizio.

