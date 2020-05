Sed Chimera, il vernissage della prima mostra virtuale

22 maggio 2020 a

SED CHIMERA, il Collettivo milanese di Street Art che in periodo di quarantena ha tappezzato la città con le sue caratteristiche fotografie, realizza la sua prima mostra virtuale, “Umani dentro e bestie fuori”.

Il progetto è nato dall’unione di tre amici che condividono la passione e la professione per l’arte visiva - Emiliano Scatarzi, Diego Albani e Simone Bonetta (rispettivamente fotografo e videomaker, art director e artista) - che in periodo di quarantena hanno guardato il vuoto della città e lo hanno riempito di arte e bellezza in un modo molto particolare: Emiliano ha realizzato delle “Vuotografie” di Milano, che ritraevano l’assenza di persone e il profondo silenzio della città, e Diego e Simone le hanno riempite con disegni di animali antropomorfi, per sottolineare con ironia e cinismo che in assenza dell’essere umano la natura si riprende i suoi spazi, con riferimenti letterari e politici alla distopia di Orwell.

La mostra, a cura di Paola Riccardi, racconta con fotografie e grafiche la Milano deserta della quarantena magicamente abitata da strane bestie antropomorfe, diventando un simbolico grido di cambiamento, consapevolezza, libertà. La digitalizzazione della mostra e la sua realizzazione video-grafica sono di Emiliano Scatarzi e Diego Albani.

Il vernissage sarà questa sera, venerdì 22 maggio 2020, alle ore 18:00presso la Galleria d’Arte al142e sarà raggiungibile attraverso la pagina Facebook della galleria. La mostra sarà caratterizzata da una passeggiata virtuale in compagnia di Paola Riccardi, che si muoverà all’interno della galleria.

LA GALLERIA

Alcentoquarantadue è uno spazio espositivo dove fotografi e artisti emergenti possono mostrare il proprio talento, supportati da uno staff di professionisti durante tutto lo sviluppo del processo creativo e realizzativo. La galleria, non volendo in questi lunghi mesi di lockdown stare lontana dal proprio pubblico e dagli artisti, con virtual_imaging_al 142 inaugura l’idea di mostre virtuali visitabili da casa.

SED CHIMERA

”Umani dentro e bestie fuori”,fotografie di Emiliano Scatarzi | grafiche e ideazioni di Diego Albani e Simone Bonetta | foto ambienti di Ida Chessa | a cura di Paola Riccardi.

Inaugurazione mostra Sed_Chimera: venerdì 22 maggio ore 18.00

Qui l’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/176490370387915

Qui la pagina della Galleria AL142: https://www.facebook.com/photoartandesign

Qui la pagina Instagram di Sed Chimera https://www.instagram.com/sed_chimera/

