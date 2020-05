Coronavirus, il bollettino del 22 maggio: si torna ai dati di marzo con 130 decessi e meno di 60mila persone attualmente positive

22 maggio 2020 a

Buone notizie nel bollettino di oggi, venerdì 22 maggio, sui numeri dell'emergenza coronavirus. Le persone attualmente positive al Covid-19 tornano infatti sotto quota 60mila, dato che non si vedeva dal 25 marzo. Questo nonostante un nuovo aumento dei tamponi effettuati. Calano anche i decessi che però restano sopra 100 al giorno, diventando 130 (ieri 156) per un totale di 32.616 vittime. Stabile il numero di nuovi casi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 652 nuovi positivi che portano il totale nel nostro Paese a 228.658.

Si tratta di 10 casi in più rispetto al dato di ieri. Sale invece il numero complessivo dei dimessi e dei guariti che arriva a quota 136.720 con un incremento di 2.160 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 595 sono in cura presso le terapie intensive, 45 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 8.957 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 312 pazienti. Quanto al numero di tamponi totali effettuati arriva a 3.318.778, 75.380 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto del giorno precedente quando erano stati 71.679. Sono invece 2.121.847 le persone sottoposte a test.

