Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio rivela: "Inps, Tridico ha rifiutato l'intervista. Ma ci ha scritto..."

Mezza Italia è in attesa di sapere quando l'Inps pagherà i soldi della cassa integrazione, uno dei punti-chiave della Fase 2. "Abbiamo chiesto un'intervista, ce l'hanno rifiutata", spiega Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio. Ma l'ufficio studi di Pasquale Tridico perlomeno ha mandato alcune risposte scritte. Eccole.

"Quando arriveranno i primi soldi della cassaintegrazione? Entro i primi 10 giorni di giugno", legge Del Debbio. "Il nuovo sistema di anticipo vale per le domande in attesa? No, l'anticipo del 40% a pagamento diretto è previsto dalla legge per le nuove domande". E quando sarà liquidato? "L'Inps dovrà - non sarà ma dovrà - essere pronto a liquidare le domande entro il 19 giugno 2020". "Noi abbiamo le risposte via mail", precisa Del Debbio: come dire, carta canta. Niente brutte sorprese.

