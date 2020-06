Coronavirus, il bollettino del 3 giugno: 3 nuovi contagi su 4 in Lombardia

03 giugno 2020 a

I dati del bollettino di oggi, mercoledì 3 giugno, mostrano un trend di crescita stabile con un +321, 3 in più rispetto a ieri di nuovi casi da coronavirus. Un dato però che mette in allarme è il fatto che i nuovi positivi siano per oltre il 70 per cento concentrati in Lombardia (237 per la precisione, in sostanza 3 su 4). Le cifre della Protezione Civile parlano invece di una diminuzione di 596 unità degli attualmente contagiati dal Covid (39.297 il totale).

"Terrorizzare il Paese è qualcosa di cui qualcuno si deve prendere la responsabilità". Zangrillo, messaggio a Conte: fuori la verità

In ripresa i decessi (71, +16 rispetto a ieri) anche se non si sono registrate morti in 12 regioni. Nelle ultime 24 ore sono 846 i pazienti guariti e dimessi,dei quali 55 hanno lasciato la terapia intensiva (sono ancora 353 i ricoverati) mentre sono 394 i pazienti che hanno superato il periodo di isolamento domiciliare su un totale di 33.202. Infine nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 37mila (15mila in mendo rispetto al giorno precedente).

